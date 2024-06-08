أبرز موضوعات المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية لشهر يونيو.. تعرف عليها

عقد المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية جلسته رقم (6) اليوم السبت، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، لمناقشة سير العملية التعليمية والدراسة والامتحانات بحضور عمداء الكليات ومديري البرامج بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب بكلية الطب البشري و الدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، والدكتور وليد الطنطاوي المشرف على شئون التعليم والطلاب والتنسيق بالجامعة.



فيما تم خلال الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات التى تهم الشأن الجامعي منها: الموافقة على ضوابط نظام العمل في إجراءات الموافقات على الاتفاقيات بين الجامعات الأجنبية وبرامج جامعة المنصورة الأهلية.

كما تبنى استراتيجية لإمتلاك التكنولوجيا الكمية Quantum Technology في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكلية الهندسة.



كما تبني برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الفم والأسنان المعايير القومية الأكاديمية القياسية Nars 2017.



كما جرى الموافقة على اعتماد مواصفات خريج برنامج طب وجراحة الفم والاسنان ومشاركة أعضاء الفريق العلمي الطلابي برنامج فارم دى صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة في المؤتمر الطلابي لكلية الصيدلة جامعة المنصورة.

انشاء مجلة علمية لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة الأهلية.

كما جرى الموافقة على انشاء فرع للجمعية العلمية لطلاب طب الأسنان dssa بجامعة المنصورة الأهلية وهو يعد أول فرع يتم تدشينه في الجامعات الأهلية وتهدف الجمعية الى تنمية قدرات طب الأسنان واشراكهم في العديد من المجالات العلمية والاجتماعية والصحية المختلفة والذي يعود بعظيم النفع على الخدمة المجتمعية .

كما جرى الموافقة على عقد بروتوكولات تعاون بين كلية الهندسة والهيئة المصرية العامة للمساحة، مركز بحوث الرى والهيدروليكا (المركز القومي لبحوث المياه) لتدريب الطلاب وصقل مهاراتهم.

الموافقة على مشاركة فريق طلابي من كلية الهندسة مع فريق من جامعة النيل الأهلية تحت اشراف مركز أبحاث الأنظمة الالكترونية الدقيقة المتكاملة بجامعة النيل في مشروع بعنوان (الزراعة الذكية في عصر انترنت الأشياء) بهدف حل مشاكل الصوب الزراعية لمصر تحقيقاً لرؤية الدولة المصرية 2030 وذلك لمشاركة المشروع في مسابقة الأولمبياد التابعة لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي.

كما جرى الموافقة على مشاركة طلاب كلية التمريض جامعة المنصورة الأهلية في الاحتفال الخاص باليوم العالمي للتمريض بمركز الجهاز الهضمي – جامعة المنصورة.

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