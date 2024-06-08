"الدفاع الروسية": الجيش الأوكراني يفقد أكثر من 400 جندي يوميًا في منطقة مجموعة القتال الجنوبية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني يفقد أكثر من 400 جندي يوميًا في منطقة عمليات المجموعة القتالية الجنوبية الروسية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أن قوات مجموعة القتال الجنوبية الروسية نجحت في تحسين مواقعها على طول خط المواجهة، بعد معارك في بلدات إقليم دونيتسك، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 400 جندي أوكراني، بالإضافة إلى تدمير مركبة مشاة قتالية أوكرانية، و4 مركبات آلية عسكرية، و4 مدافع هاوتزر، ومستودعين للذخيرة الميدانية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي منطقة عمليات مجموعة القتال الشمالية الروسية، ذكر البيان أن القوات الروسية واصلت تقدمها في أعماق الخط الدفاعي للجيش الأوكراني، كما تصدت لستة هجمات أوكرانية مضادة للعدو خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 135 جنديًا أوكرانيصا في يوم واحد.

وفي اتجاه مجموعة القتال المركزية الروسية، صدت القوات الرسوية 5 هجمات مضادة للجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي، دافعة بقواتها إلى مراكز أكثر استراتيجية في إقليم دونيتسك، حيث بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 340 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين عسكريتين، و7 مدافع مختلفة الطرازات.

وفي اتجاه مجموعة دنيبر الروسية، أشار البيان إلى أن القوات الروسية نجحت في هزيمة لواءين تابعين للجيش الأوكراني، في منطقة دنيبروبتروفسك خلال اليوم الماضي، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 50 جندي.

وفي اتجاه مجموعة القتال الغربية الروسية، أوضح البيان أن القوات الروسية نجحت في تحسين مواقعها الاستراتيجية، وتصدت لثلاث هجمات مضادة أوكرانية خلال اليوم، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 495 جنديًا أوكرانيًا.

وبشكل عام، ذكر البيان أن استهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي والطائرات بدون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت وهزمت قوات ومعدات الجيش الأوكراني في 104 مناطق خلال اليوم الماضي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أيضا بأن قوات أسطول البحر الأسود الروسية دمرت 5 زوارق أوكرانية مُسيرة في يوم واحد.