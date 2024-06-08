دون علم جانتس.. تحرير 4 أسرى إسرائيليين في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت صادقا على عملية تحرير الأسرى في قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي، دون إعلام عضو مجلس الحرب بيني جانتس.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه نفذ عملية معقدة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، نتج عنها إنقاذ 4 محتجزين إسرائيليين في غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن العملية تم تنفيذها داخل مخيم النصيرات، مؤكدًا أن الحالة الصحية للأسرى المحررين طبيعية.