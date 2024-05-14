تجديد حبس عنصر إجرامي ضبط بحوزته مخدرات بمدينة بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، حبس عنصر إجرامي ضبط بحوزته 18 كيلو أفيون وأستروكس بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الأستروكس وزنت

12 كيلو جرام – كمية لمخدر الفودو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – عدد 2 زجاجة كيتامين مخدرة – عدد 5 أمبول مخدر – كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع– سلاح أبيض)، واعترف بقيامه بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,2 مليون جنيه تقريباً، بالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.