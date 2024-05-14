"تعليم الفيوم" تحصد مركز أول وتاسع جمهورية في مسابقة "التصميم الفني"

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (تنمية مادة التربية الفنية) مسابقة التصميم الفني بجميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

وفازت الطالبة أية أحمد كمال - المرحلة الابتدائية - مدرسة الشهيد ياسر كمال تمام - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التصميم الفني.

كما فازت الطالبة نور تامر عزيز الدين رياض - المرحلة الثانوية - مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية، في مسابقة التصميم الفني.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير للفائزين في مسابقة التصميم الفني، وقدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الطلاب بمدرستي الشهيد ياسر كمال تمام وعائشة حسانين الثانوية للبنات، وتوجية التربية الفنية ومسئولي الشئون التنفيذية والأنشطة وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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