91282 طالبا بالصف الثاني الثانوي في القاهرة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

استأنف طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة، منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023.

ويؤدي الطلاب اليوم، امتحان اللغة الأجنبية الأولى ولمدة 3 ساعات.

ويصل عدد طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة 91282 طالبًا.

يشار إلى أن خريطة الامتحانات لطلبة وطالبات القاهرة بالصف الأول والثانى الثانوى العام من الأربعاء 8/5/2024 حتى الخميس الموافق 23/5/2024.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات وإرشادات للطلاب:

الحضور إلى المدرسة قبل الوقت المحدد لبدء الامتحان بوقت كافٍ، ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم التأخر عن دخول اللجنة.

عدم الكتابة على الأدراج والحوائط أو استخدام أى من أدوات الغش والتحدث مع الآخرين لأن ذلك يعرض الطالب للمسائلة والحرمان من الامتحان.

الالتزام بالهدوء داخل اللجنة.

اصطحاب جميع أدوات الامتحان اللازمة.

عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أى أجهزة أخرى تساعد على الغش حتى لا يتم تحريز الجهاز وإلغاء الامتحان.

الجلوس فى المكان المخصص لك داخل اللجنة فى جميع المواد.

كتابة كافة البيانات على كراسة الإجابة فى المكان المخصص بكل دقة وبخط واضح.

الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط، والقلم الرصاص للرسومات، وعدم استخدام أدوات مزيلة أو أقلام ألوان أو أى معلومات عنك داخل كراسة الإجابة أو الاستهتار بالامتحان أو المصححين كى لا تحول الورقة إلى لجنة خاصة للتصحيح، وحرمانك من الامتحان.

أى محاولة للغش أو الشغـب أو التعدي بالقول أو الفعل على أحد من زملائك أو العاملين باللجنة ستحول الطالب للشئون القانونية فورًا، وإلغاء الامتحان والحرمان منه.

بعد انتهاء وقت الإجابة يجب تسليم ورقة الإجابة إلى الملاحظ يدًا بيد، والخروج من اللجنة بهدوء إلى فناء المدرسة، وعدم الوقوف بجوار اللجان أو فى الطرقات.