جامعة حلوان تستقبل وفدًا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل التعاون

استضافت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل وفداً من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

استقبل الوفد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب الرئيس للدراسات العليا، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور الهامة، حيث تم التباحث حول إدراج جامعة حلوان ضمن الجامعات التي تلقى المنح الطلابية المقدمة من الجامعة الأمريكية، إضافةً إلى عرض أبرز برامج الساعات المعتمدة في مجالات نظم المعلومات والتمويل والسياحة.

كما تناول اللقاء آليات قبول الطلاب في برامج الجامعة وطرق اختيار الطلاب المتميزين والمتفوقين للاستفادة من المنح المقدمة ضمن برنامج "رواد وعلماء مصر"، فضلاً عن سبل رعاية هؤلاء الطلاب.

ويأتى ذلك فى إطار حرص جامعة حلوان على توطيد أواصر التعاون مع المؤسسات التعليمية العريقة على المستوى المحلي والدولي، وتطلع قيادات الجامعة لمزيد من الشراكات المثمرة التي تعزز جودة التعليم.