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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الصين: حماس وفتح يظهران "إرادة سياسية" لتحقيق المصالحة الفلسطينية

عباس وهنية
عباس وهنية
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أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، أن ممثلين عن حماس وفتح التقوا في بكين مؤخرا لإجراء "محادثات متعمقة وصريحة حول تعزيز المصالحة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن "ممثلين عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني وحركة المقاومة الإسلامية جاءوا مؤخرا إلى بكين"، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية المتنافسة بأسمائهما الرسمية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأضاف أن "الجانبين أعربا بشكل كامل عن إرادتهما السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور، وناقشا العديد من القضايا المحددة وأحرزا تقدما إيجابيا"، دون أن يحدد موعد اجتماع الممثلين.

وأضاف أنهما "اتفقا على مواصلة مسار المحادثات لتحقيق التضامن والوحدة الفلسطينية في وقت مبكر"، لافتا إلى أن الجانبين شكرا بكين على جهودها "لتعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية وتوصلا إلى اتفاق بشأن مزيد من الحوار".

وفي مارس الماضي، استضافت روسيا الجانبين، بالإضافة إلى فصائل فلسطينية أخرى، لمناقشة الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، وخطط الحكم لفترة ما بعد الحرب في نهاية المطاف.

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