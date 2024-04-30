الليلة.. ريال مدريد في ضيافة تاريخية لبايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري الأبطال

تنطلق الليلة منافسات نصف نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، عندما يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألمانى، نظيره ريال مدريد الإسبانى، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا".

وتأهل فريق بايرن ميونيخ الألمانى إلى دور نصف النهائى، بعد إقصاء أرسنال الإنجليزى بثلاثة أهداف لهدفين فى مجموع لقائى الذهاب والإياب.

فيما تغلب ريال مدريد الإسبانى فى دور الثمانية على مانشستر سيتي الإنجليزى، بـ 4 أهداف مقابل 3 وذلك بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 4/4.

ويأمل فريق بايرن ميونخ الألمانى، فى تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على أفضلية عندما يحل ضيفا على الريال في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب "سانياجو بيرنابيو".

ويسعى فريق بايرن ميونيخ الألمانى، لحصد لقب الشامبيونز ليج لإنقاذ موسمه، بعد فشله في التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة منذ 11 عاما، وكذلك فشله فى التتويج بكأس ألمانيا.

ويعتبر هذا التأهل هو الحادي والعشرين، الذى يتأهل فيه بايرن ميونخ لنصف النهائى، ويتفوق عليه فقط الريال الذي صعد للدور قبل النهائي للمرة الـ33 في تاريخه.

ويدخل توماس توخيل المدير الفنى لفريق بايرن ميونيخ الألمانى اللقاء، وعينه على الانتصار ومواصلة المشوار نحو التتويج بلقب البطولة، خاصة وأنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، ويريد أن يترك ذكرى جيدة للجماهير قبل رحيله.

ومن المتوقع أن يعتمد توخيل على ألفونسو ديفيز في تشكيلة الفريق، بعدما غاب عن مباراة أرسنال الأخيرة بسبب الإيقاف، ولكن تحوم الشكوك حول مشاركة كونراد لايمر بسبب إصابة في الكاحل، وماتياس دي ليخت المصاب في الركبة.

على الجانب الآخر، يعرف الريال بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، طريق الفوز بمثل هذه اللقاءات الكبرى، حيث أنه يحمل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 14 لقبا.

ويأمل أنشيلوتي في قيادة الفريق نحو التتويج باللقب من أجل إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لا سيما وأن الفريق بات قريبا من التتويج بلقب الدوري الإسباني.

