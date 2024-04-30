مدير تعليم الأقصر يكرم موجهي ورؤساء أقسام «التعليم الفني»

كرم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، موجهي ورؤساء أقسام النجارة بالتعليم الفني؛ وذلك لتميز أدائهم الملحوظ خلال الفترة المنقضية.

وثمَّن خالد خلال اللقاء من دور التعليم الفني، والذي يتمثل في إخراج أيدي عاملة محترفة ومدربة للسوق المصرية، ومن جهة أخرى فهو يقدم منتجات بأسعار تنافسية.

وفي ختام لقاء تقدم قسم النجارة بدرع تذكارية لوكيل تعليم الأقصر تقديراً لجهوده في رعاية العملية التعليمية بشكل عام، ودعم التعليم الفني بشكل خاص تذليل الصعاب له.

حضر التكريم جمال عثمان مدير عام التعليم الفني، وعبد الوهاب محمد رئيس قسم النجارة بالمديرية.