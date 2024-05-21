الرئاسة السورية تعلن إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض خطير

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الثلاثاء، إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد "لوكيميا".

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية السورية، الصادر اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بأنه بعد ظهور أعراض مرضية تبعتها سلسة من الفحوصات الطبية تم تشخيص إصابة السيدة الأولى بهذا المرض، وستخضع على إثره لبروتوكول علاجي، يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب.

ما هو مرض اللوكيميا؟

اللوكيميا، أو سرطان الدم، هو نوع من أنواع السرطانات التي تصيب خلايا الدم والأنسجة المنتجة للدم في الجسم، مثل نخاع العظام. يُميز هذا المرض بنمو غير طبيعي وسريع للخلايا البيضاء التي تكون غير ناضجة وغير قادرة على أداء وظائفها الطبيعية، مما يؤدي إلى تدهور صحة المصاب تدريجيًا.

أنواع اللوكيميا:

يوجد أربعة أنواع رئيسية من اللوكيميا، مصنفة حسب سرعة تقدم المرض ونوع الخلايا المصابة:

اللوكيميا الليمفاوية الحادة (ALL): تتطور بسرعة وتؤثر على الخلايا الليمفاوية.

اللوكيميا النخاعية الحادة (AML): تتطور بسرعة وتؤثر على الخلايا النخاعية.

اللوكيميا الليمفاوية المزمنة (CLL): تتطور ببطء وتؤثر على الخلايا الليمفاوية.

اللوكيميا النخاعية المزمنة (CML): تتطور ببطء وتؤثر على الخلايا النخاعية.

الأسباب والعوامل المسببة:

تظل الأسباب الدقيقة لمرض اللوكيميا غير معروفة، لكن هناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة، منها:

العوامل الوراثية: وجود تاريخ عائلي للإصابة باللوكيميا.

التعرض للإشعاع: التعرض لكميات كبيرة من الإشعاع يزيد من خطر الإصابة.

التعرض للمواد الكيميائية: مثل البنزين وبعض المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعات.

بعض الفيروسات: مثل فيروس إبشتاين-بار.

الأعراض:

تختلف الأعراض حسب نوع اللوكيميا، لكنها تشمل بشكل عام:

التعب والإرهاق.

الحمى والتعرق الليلي.

فقدان الوزن غير المبرر.

آلام في العظام والمفاصل.

نزيف وكدمات بسهولة.

تضخم الغدد الليمفاوية، الطحال، أو الكبد.

التشخيص:

يتضمن تشخيص اللوكيميا عدة إجراءات، منها:

فحوصات الدم: للكشف عن الخلايا البيضاء غير الناضجة ونسبتها.

خزعة نخاع العظام: لفحص الخلايا في نخاع العظام.

الفحوصات الجينية: لتحديد الطفرات الجينية المرتبطة بالمرض.

العلاج:

تعتمد خيارات العلاج على نوع اللوكيميا ومرحلة المرض، وتشمل:

العلاج الكيميائي: استخدام الأدوية لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج الإشعاعي: استخدام الأشعة لقتل الخلايا السرطانية أو تقليص الأورام.

العلاج الموجه: أدوية تستهدف جزيئات معينة في الخلايا السرطانية.

زرع نخاع العظام: استبدال النخاع العظمي المصاب بنخاع صحي.

العلاج المناعي: تعزيز الجهاز المناعي لمكافحة الخلايا السرطانية.

مرض اللوكيميا هو تحدٍ صحي كبير يتطلب تشخيصًا دقيقًا وعلاجًا متكاملًا، على الرغم من التقدم الكبير في مجال علاج السرطان، فإن الكشف المبكر والتدخل الطبي المناسب يلعبان دورًا حاسمًا في تحسين فرص الشفاء وزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة.