رئيس وزراء بولندا: اعتقال 9 أشخاص لاتهامات تتعلق بارتكاب أعمال تخريبية

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، اعتقال تسعة أشخاص وتوجيه اتهامات إليهم بالتورط في ارتكاب أعمال تخريب في بولندا لصالح أجهزة روسية.

وقال تاسك - خلال مؤتمر صحفي نقل راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية مقتطفات منه اليوم الثلاثاء - "إنه يوجد لدينا تسعة مشتبه بهم رهن الاعتقال في الوقت الحالي، وتم توجيه اتهامات إليهم بالتورط بشكل مباشر في أعمال تخريب ببولندا لصالح أجهزة روسية، والتي تتضمن أعمال ضرب وحرق عمد ومحاولة حرق عمد".

وعند سؤاله عما إذا كان المشتبه بهم شخصيات معروفة، نفى رئيس الوزراء البولندي وأوضح أنهم أفراد مأجورون.