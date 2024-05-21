ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء بولندا: اعتقال 9 أشخاص لاتهامات تتعلق بارتكاب أعمال تخريبية

دونالد تاسك
دونالد تاسك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، اعتقال تسعة أشخاص وتوجيه اتهامات إليهم بالتورط في ارتكاب أعمال تخريب في بولندا لصالح أجهزة روسية.
وقال تاسك - خلال مؤتمر صحفي نقل راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية مقتطفات منه اليوم الثلاثاء - "إنه يوجد لدينا تسعة مشتبه بهم رهن الاعتقال في الوقت الحالي، وتم توجيه اتهامات إليهم بالتورط بشكل مباشر في أعمال تخريب ببولندا لصالح أجهزة روسية، والتي تتضمن أعمال ضرب وحرق عمد ومحاولة حرق عمد".
وعند سؤاله عما إذا كان المشتبه بهم شخصيات معروفة، نفى رئيس الوزراء البولندي وأوضح أنهم أفراد مأجورون.

رئيس وزراء بولندا اعتقال 9 أشخاص دونالد تاسك