برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

تنشر “البوابة نيوز” نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط عن طريق رقم الجلوس للطلاب بعد اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين و الصم وضعاف السمع من العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩١٢ طالب وطالبة، حضر ٣١٣٧٧ طالب ،نجح منهم ٢٦٦٩٣٦ طالب بمعدلات نجاح بلغت ٨٥.٨ % ، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى٥٣٢ طالب وطالبة حضر ٥٠٣ طالب ونجح ٤٣٩ طالب ، بنسبة نجاح ٨٧.٢ % وبنسب نجاح ١٠٠ % لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

فيما وقد تقدمت " محافظ دمياط " بأصدق التهانى لابنائها وبناتها من الطلاب الأوائل ، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد

لينك النتيجة

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