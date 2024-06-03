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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

منال عوض
منال عوض
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تنشر “البوابة نيوز” نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط عن طريق رقم الجلوس للطلاب بعد اعتمدت  الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط ، اليوم، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين و الصم  وضعاف السمع من العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩١٢ طالب وطالبة،  حضر ٣١٣٧٧ طالب ،نجح منهم ٢٦٦٩٣٦ طالب بمعدلات نجاح بلغت ٨٥.٨ % ، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى٥٣٢  طالب وطالبة حضر ٥٠٣  طالب ونجح ٤٣٩ طالب ، بنسبة نجاح ٨٧.٢ % وبنسب نجاح ١٠٠ % لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

فيما وقد تقدمت " محافظ دمياط " بأصدق التهانى لابنائها وبناتها من الطلاب الأوائل ، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد

لينك النتيجة

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البوابة نيوز التربية والتعليم التربية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط