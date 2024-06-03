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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. وكيل "أوقاف الفيوم" يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى

جانب من الإستقبال
جانب من الإستقبال
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استقبل الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، صباح اليوم الاثنين، وفد الكنيسة وعلى رأسهم القمص بولس راعي الكنيسة الأرثوذكسية، والنائب أيمن شكري عضو مجلس النواب.

وأكد الوفد خلال اللقاء، أهمية الدور المستنير الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وفي كلمته أكد الدكتور الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أهمية وحدة الصف الوطنى في مواجهة التحديات،والعمل معًا من أجل النهوض بالوطن والعمل على رفعته ورقيه، والتقدم به إلى مصاف الأمم المتقدمة في جميع المجالات، مشددًا على أهمية الحوار والنقاش السلمى بين البشر.

كما شدد خلال اللقاء، على المشتركات الإنسانية التي تجتمع على القيم ومكارم الأخلاق، وإعلاء قيمة العمل، والانتماء الوطني، وترسيخ أسس التعايش المشترك، وتحقيق الأمن والأمان والسلام للناس جميعًا.

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وكيل أوقاف الفيوم وزارة الأوقاف وفد الكنيسة الأرثوذكسية بالفيوم التهنئة بعيد الأضحى المبارك نشر الفكر الوسطي المستنير الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم