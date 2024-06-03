الأمن يضبط تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات بمشاركة مديريات أمن (بنى سويف – الجيزة- الإسكندرية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن بنى سويف

ضبط 4 أشخاص " من بينهم عميلان "سيئا النية" ولإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية "الضفيرة" والتخلص من اللوحات المعدنية والتصرف فيها بالبيع، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (15) واقعة أخرى وأرشدوا عن المسروقات " 15 دراجة نارية" لدى العميلان "سيئا النية".

مديرية أمن الجيزة

ضبط (شخصان) بدائرة قسم شرطة الأهرام لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" من "سائق" بدائرة القسم، حيث قاما بتهديده بسلاح نارى "فرد محلى" وإستوليا على"هاتفه المحمول ، ومركبة "التوك توك"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وبحوزة أحدهما (فرد محلى "المُستخدم فى الواقعة") وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما سيئا النية (مالك محل هواتف محمولة، "سائق") "أمكن ضبطهما" ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول ومركبة "التوك توك" المستولى عليهما).



مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة برج العرب لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" من "سائق" حال توصيله بدائرة القسم، ولدى وصوله قام بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "عصا خشبية" ،مما أدى لحدوث إصابته وسرقة مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأرشد عن مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول المستولى عليهما والأداة المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.