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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 بنسبة نجاح 85.94 %

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 بنس
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اعتمد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024، بنسبة نجاح 85.94%، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الإثنين، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وأوضح عقل، أن النسبة المئوية للنجاح حسب نوعية التعليم كالتالي: تعليم عام 85. 94%، رسمي لغات 93.9%، خاص لغات 95.5 %، تعليم دولي 95.6 %، منازل 42.1 %، بمتوسط نسبة نجاح 85. 94%.

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

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