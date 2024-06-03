الانتهاء من تنفيذ 19 ألفا و243 مشروعا ضمن برنامج مشروعك بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنفيذ ١٩ ألف و٢٤٣ مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليار و ٢٢٩ مليون و ٨٠٠ ألف جنيه وتوفير ٥٦ الف و ٣٧٩ فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتي ٢ يونيو ٢٠٢٤م.

وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٣٢ مشروع بقيمة ٣٩٤ مليون و ٤٧٣ ألف و ٤١٦ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٧٤ مشروع بقيمة ٣٧٤ مليون و ٥٨١ ألف و ٤٠٠جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٥٠ مشروع بقيمة ٣٥٤ مليون و ٤١٤ ألف جنيه و ٤٠٠ جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.