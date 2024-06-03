رئيس المكسيك يهنئ كلوديا شينباوم على تقدمها في الانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المرشحة الرئاسية، كلوديا شينباوم، على تقدمها في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.



وقال أوبرادور - في مقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) ونقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - "بكل مودة واحترام أهنئ كلوديا شينباوم على تقدمها بفارق كبير في الانتخابات.. وهى لن تكون فقط أول سيدة تتولى رئاسة المكسيك، وإنما أيضا حصلت على أكبر عدد من الأصوات في تاريخ البلاد".



وأعرب الرئيس المنتهية ولايته عن فخره بالإقبال الكبير على التصويت الذي شهدته الانتخابات الرئاسية الأخيرة.