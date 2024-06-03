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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس المكسيك يهنئ كلوديا شينباوم على تقدمها في الانتخابات الرئاسية

الرئيس المكسيكي المنتهية
الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادو
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هنأ الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المرشحة الرئاسية، كلوديا شينباوم، على تقدمها في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.


وقال أوبرادور - في مقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) ونقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - "بكل مودة واحترام أهنئ كلوديا شينباوم على تقدمها بفارق كبير في الانتخابات.. وهى لن تكون فقط أول سيدة تتولى رئاسة المكسيك، وإنما أيضا حصلت على أكبر عدد من الأصوات في تاريخ البلاد".


وأعرب الرئيس المنتهية ولايته عن فخره بالإقبال الكبير على التصويت الذي شهدته الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كلوديا شينباوم