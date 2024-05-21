بدء فعاليات منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي بمشاركة مصرية

بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي، في العاصمة عمان، وسط حضور إعلامي عربي ودولي، وبمشاركة عضو مجلس الشيوخ النائب عماد الدين حسين، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، بتنظيم من وزارة الاتصال الحكومي الأردنية.

وقال الدكتور مهند المبيضين وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مندوب رئيس الوزراء للمؤتمر، إن الأردن يعمل من خلال التعاون والتواصل مع الجميع، من أجل الحفاظ على الثوابت الإعلامية واللغة العربية الدقيقة، مشيرا إلى أن الحفاظ على اللغة العربية هدف أردني وعربي.

وأضاف المبيضين، في الكلمة الافتتاحية للمنتدى، أن الإعلام الأردني شهد خلال ربع قرن في عهد الملك عبدالله الثاني إنشاء العديد من المنابر الإعلامية في المملكة تقوم بدور حيوي، من أجل الوعي الإنساني.

وأشار إلى أن الربع قرن الذي مر في عهد الملك عبدالله الثاني مرت المنطقة بالعديد من التحديات والأزمات وآخرها الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإعلام الأردني نجح في نقل هذه الحرب الوحشية والحقائق وزيف الرواية الإسرائيلية.

وشدد على أهمية دور وزارة الاتصال الحكومي الأردنية في تنفيذ هدف الإعلام الوطني النزيه من خلال توفير المعلومات، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالعديد من القنوات والأنشطة التي تهدف إلى توفير المعلومة والتواصل مع كافة أركان الدولة الأردنية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى عُرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الإعلام والصحافة الأردنية وخصوصا التطوير والتحديث الذي حدث في عهد الملك عبدالله الثاني، فيما تم تكريم عدد من الإعلامين والمؤسسات الإعلامية. ويناقش المنتدى الذي يقام احتفاء باليوبيل الفضي لتسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وجلوسه على العرش، وبالعيد الثامن والسبعين لاستقلال المملكة، القضايا والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام العربي، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز أخلاقيات المهنة وحرية الإعلام ومواكبة التطورات في مجال الإعلام والاتصال الرقمي.

ويتضمن المنتدى الذي يقام على مدار يومين، ثماني جلسات يشارك فيها أكثر من ثلاثين متحدثا أردنيا وعربيا وعالميا، لمناقشة موضوعات تتعلق بالتحديات التي يشهدها الإعلام والاتصال، في ظل التطور التكنولوجي والرقمي. ويقام على هامش المنتدى، معرض تشارك فيه العديد من القنوات العربية والمحلية والشركات الريادية في التحول الرقمي للإعلام.