سريلانكا تعلن الحداد الوطني على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أعلنت الحكومة السريلانكية، اليوم الثلاثاء، الحداد الوطني، لمدة يوم، على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما مع مسئولين آخرين في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب إيران.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الحكومة السريلانكية أمرت جميع مؤسسات الدولة برفع العلم الوطني إلى نصف الساري حدادا على وفاة الرئيس الإيراني.

وكان رئيسي قد قام بزيارة لسريلانكا في أبريل الماضي لافتتاح مشروع للطاقة الكهرومائية والري بلغت قيمته 514 مليون دولار.

وتعد زيارة رئيسي الأخيرة لسريلانكا هي الأولى لزعيم إيراني منذ زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد لكولومبو في عام 2008.

يشار إلى أن نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري كان قد أعلن أمس الإثنين وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما مع مسئولين آخرين في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب إيران.