أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجمات روسية على خيرسون خلال 24 ساعة

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون من إقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، إثر هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين قوله اليوم الثلاثاء - في تصريح له - "إن الجيش الروسي قصف 15 بلدة تابعة للإقليم، بما في ذلك أنتونيفكا وسادوف وبريدنيبروفسكي وروماشكوف ويانتارني وستانيسلاف وإنزينيرن ودنيبروفسكي وبيلوزركا وتوكاريفكا وميخائيليفكا وخيرسون، بالمدفعية الثقيلة والغارات الجوية".

وأضاف أن القصف الأخير ألحق أضرارا بـ(7) مبان سكنية و(7) منازل خاصة، فيما تضررت مدرسة ومنشأة صناعية ومحطة ضخ وخط أنابيب للغاز. ونتيجة للقصف، قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

