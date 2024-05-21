المملكة المتحدة تحث إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعابر

حثت المملكة المتحدة إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جميع المعابر، بما في ذلك إعادة فتح معبر رفح.

جاء ذلك - بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - في كلمة لسفير بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي جيمس كاريوكي، خلال جلسة مفتوحة عقدها المجلس الليلة الماضية بشأن الوضع في مدينة رفح الفلسطينية.

وقال كاريوكي، إن الوضع في غزة يائس، وعدد الضحايا في صفوف المدنيين مستمر في التزايد، موضحا أن عددًا كبيرًا للغاية من المدنيين الفلسطينيين قتلوا، وهناك حاجة ملحة لإيصال المزيد من المساعدات لسكان غزة لمنع حدوث مجاعة.

وأكد أن المملكة المتحدة واضحة في موقفها بشأن عدم دعم عملية موسعة في رفح ما لم تكن هناك خطة واضحة للغاية لكيفية حماية المواطنين وإنقاذ الأرواح، مضيفا: "لم نر تلك الخطة، لذلك، وفي هذه الظروف، لن ندعم عملية موسعة في رفح".

وذكر كاريوكي: "لقد شهدنا هجمات مروعة على قوافل المساعدات ومكاتب الأمم المتحدة من جانب متطرفين إسرائيليين، والوفيات المأساوية لموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني في غزة. نحن ندين جميع الهجمات على عمال الإغاثة وندعم دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل".

وفي نهاية كلمته، أكد كاريوكي، أن أسرع طريقة لإنهاء الصراع هي التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين بما يسمح بوقف القتال، ويجب العمل بعد ذلك على تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم لإطلاق النار.