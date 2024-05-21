انتخاب مهدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران لمدة عامين

انتخب مهدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة في إيران بأغلبية 55 صوتاً لمدة عامين.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بانتخاب آية الله مهدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة في إيران بأغلبية 55 صوتاً.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس الخبراء القيادة، فإن مهدي كرماني سيتولى رئاسة هذا المجلس لمدة عامين.

وأقيمت مراسم افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور رؤساء السلطات وشخصيات حكومية وعسكرية.

وبدأت مراسم افتتاح الدورة السادسة لمجلس الخبراء بقراءة رسالة قائد الثورة الإسلامية، كما تم انتخاب آية الله مهدي كرماني رئيس السن للمجلس ومن ثم تم انتخاب رئيس دائم عن طريق الأعضاء.