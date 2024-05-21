رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة عن بطولة كأس أمم أفريقيا: المسئولية على عاتقنا

علق محمد عادل حسني، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، على فوز المنتخب الوطني بعشرة أهداف لهدفين على منتخب بوروندي في ثاني مباريات الفريق ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 18 حتى 27 مايو الجاري.

وقال "حسني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن التعادل مع نيجيريا في المباراة كان طبيعيا، فقد لعبنا أول مباراة أمام جمهورنا ولاعبينا كانوا يشعرون بضغوطات، كما أن نيجيريا فريق قوي، ومباريات الافتتاح تشهد مفاجآت دائما.

وتابع: "بعد المباراة، تحدث الجهاز الفني والإداري مع اللاعبين وطلب منهم التزام الهدوء، وفي المباراة الثانية ضد بوروندي ركز اللاعبون في الملعب"، مؤكدًا: "لا بد أن نحافظ على أعلى درجات التركيز، لأننا لن نستطيع أن نكرر هذه النتيجة في كل مبارياتنا المقبلة، ولاعبونا عرفوا جيدا أن البطولة ليست مزاحا، فالمسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة، وفي الفترة المقبلة سنلعب بشكل أفضل إن شاء الله".

وأردف، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، أن هذه البطولة تشهد عددا كبيرا من المنتخبات القوية مثل غانا، أنجولا، المغرب، والجزائر، لافتًا إلى أن مستوى البطولة تغير وأصبح أقوى من ذي قبل.