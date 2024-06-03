الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل طلاب المدرسة المصرية اليابانية

استقبلت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية عدد من طلاب المدرسة المصرية اليابانية، حيث تم الترحيب بهم وتقديم بعض الهدايا العينية لهم.

كما تم إلقاء محاضرة للأطفال تعرفوا خلالها على الدور المنوط لإدارة الحماية المدنية فى التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية بكافة أقسامها والتى تشمل "الإطفاء – الإنقاذ – المفرقعات".

كما تضمنت الزيارة عرض أحدث معدات الإطفاء والإنقاذ وشرح عن كيفية استخدامهم ومدى أهمية تلك المعدات فى التعامل مع كافة البلاغات.

ومن جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.

ويأتي ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع ، لاسيما فى مجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلاب المدارس لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى للنشء.