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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بالمنيا

إصابة 4اشخاص في
إصابة 4اشخاص في حادثي سير بالمنيا
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لقي 4 أشخاص إصابتهم في حادثي سير بمحافظة المنيا اليوم الإثنين.

 تلقي اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بوقوع حادثي سير بمركزي سمالوط والعدوة شمال المنيا أسفرا عن إصابة 4أشخاص

و ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة سمالوط بوقوع حادث سير انقلاب تروسيكل بمحور سمالوط غرب أسفر عن إصابة ( محمد ن م 30 سنة مقيم سمالوط مصاب باشتباه كسر بالقدمين )  تم نقل المصابان  لمستشفي سمالوط التخصصي

كما ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة العدوة  بوقوع حادث سير  تصادم سيارة نقل بتروسيكل  بمدخل مدينة العدوة أسفر عن إصابة ( اسلام م ر 20 سنة -منال م م 18 سنة -ملك م ر 10 سنوات ) جميعهم مقيمين قرية برمشا العدوة  
تم نقل المصابين لمستشفي العدوة العام وتراوحت اصابتهم مابين سحجات وكدمات بالجسم

تحرر عن الحوادث المحاضر اللازمة وتم إزالة أثار الحوادث وتسيير حركة المرور وإخطار النيابة العامة للتحقيق

إصابة 4اشخاص اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا المنيا انقلاب تروسيكل تصادم سيارة نقل