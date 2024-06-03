مستشار وزير السياحة الأسبق: حققنا 15 مليار دولار خلال العام الماضي.. فيديو

قال سامح سعد، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن هناك ما يقرب من 2230 شركة سياحة مرخصة داخل مصر، وكان دخل مصر من السياحة العام الماضي نحو 15 مليار دولار.

وأضاف "سعد" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدي البلد" اليوم الاثنين، أن هناك نحو 225 ألف غرفة فندقية مرخصين من وزارة السياحة، من بينهم 25% في فنادق عالمية والباقي في فنادق محلية، ولابد أن يكون هناك وسائل أكثر تقدما للنهوض بقطاع السياحة في مصر.

وتابع: "نعمل على تحويل عدد كبير من شركات السياحة في مصر إلى السياحة الرقمية، من خلال إعداد قاعدة بيانات للعملاء والتوسع في السياحة الداخلية أو استقطاب سائحين أجانب جدد".