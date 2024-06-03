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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 3 سيدات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في القاهرة

ضبط 3 سيدات لقيامهن
ضبط 3 سيدات لقيامهن بسرقة مشغولات ذهبية في القاهرة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  

 ضبط 3 سيدات لقيامهن بإرتكاب واقعة سرقة  مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة الساحل ، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات.

 ضبط (5 أشخاص) لقيامهم بالتعدى على أحد المواطنين وزوجته بمسكنهما بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالضرب مما نتج عنه إصاباتهما بكدمات وسحجات متفرقة والإستيلاء علـى (مبلغ مالى - جهاز DVR الخاص بكاميرا المراقبة - هاتف محمـــول)، تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - قطعة مشغولات ذهبية - فرد خرطوش) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

 ضبط (سائق، عاطل) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال إستقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما وبحوزتهما (عدد من أبواب الأولوميتال "مجهولين المصدر") بمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من داخل موقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة".

 ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " المغافلة، وأقرا بارتكابهما عدد (11) واقعة سرقة ، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سئ النية " (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. 

جرائم السرقات مكافحة جرائم السرقات بالقاهرة وزارة الداخلية