الغزالة رايقة.. محمد صلاح ينشر صوره في تدريبات المنتخب قبل مواجهة بوركينا فاسو

نشر النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، صوراً من مشاركته فى تدريبات المنتخب بالمعسكر الحالي استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل فى العاشرة مساء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 ثم مواجهة غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال أيضا.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورا من تدريبات المنتخب عبر خاصية ستوري.

وانضم محمد صلاح إلى تدريبات منتخب مصر في الأول من يونيو الجاري في أول ظهور له مع المنتخب تحت قيادة العميد حسام حسن بعدما غاب عن المعسكر الماضي.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقد جلسة مع محمد صلاح وحسام حسن المدير الفني للمنتخب لتهيئة الأجواء بعد الأزمة التي وقعت بين “مو” والعميد في الفترة الأخيرة من أجل التركيز للمباريات المقبلة وتحقيق الهدف بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

محمد صلاح يستعد لتحطيم رقم حسام حسن

يسعى محمد صلاح لتحقيق عددا من الارقام القياسية مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولية الحالية، على رأسها الوصول لمونديال 2026، بجانب حصد كأس الأمم الأفريقية 2025، وهو الإنجاز الغائب عن نجم الريدز.

كما يسعى “مو” لتحقيق إنجازا شخصيا بالوصول لصدارة ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، خاصة وأن صلاح يحتل المركز الثاني برصيد 56 هدفًا بقميص الفراعنة ويخطط لتحطيم إنجاز العميد حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب، الذي يحمل لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر على مر التاريخ برصيد 69 هدفا وأصبح محمد صلاح على بعد 13 هدفا فقط من معادلة رقم حسام حسن الهداف التاريخي.



منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولتين الأولى والثانية بتصفيات مونديال 2026 ، على حساب منخبي جيبوتي فى القاهرة بسداسية نظيفة، وسيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار.



مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

يتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 برفقة منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون.

