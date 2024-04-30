حملات تموينية على الأسواق والمخابز في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت بمركزى الرحمانية وكفر الدوار تم ضبط 12 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و9 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و6 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبحملات مماثلة بكوم حمادة وبدر تم ضبط كمية من الأسماك منتهية الصلاحية و3 مخابز سياحية يدارا بدون ترخيص و13 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين دمنهور من ضبط 6 أطنان أعلاف داخل مصنع بدون ترخيص و10 مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.