انفجار في مؤسسة للتعليم العالي بروسيا

أعلنت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار في مؤسسة للتعليم العالي بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأفاد إعلام روسي، بسقوط 7 جرحى، اثنان منهم في حالة حرجة، إثر سقوط مسيرة قرب أكاديمية الاتصالات بمدينة سانت بطرسبرج.