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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

انفجار في مؤسسة للتعليم العالي بروسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار في مؤسسة للتعليم العالي بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.
وأفاد إعلام روسي، بسقوط 7 جرحى، اثنان منهم في حالة حرجة، إثر سقوط مسيرة قرب أكاديمية الاتصالات بمدينة سانت بطرسبرج.

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