البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد "SAT7"

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، رامي الهلسة مدير قنوات SAT7 العربية، يرافقه ماجد منير مدير SAT7 مصر، و أمجد سمير مسؤول العلاقات مع الكنائس بالمركز الإعلامي الإنجيلي SAT7.

تأتي هذه الزيارة بمناسبة مرور ٢٨ سنة على انطلاق القناة، وأشار رامي الهلسة إلى أن رسالة قنوات SAT7 تحرص على تبني القضايا المجتمعية دعمًا للمجتمعات التي يصلها بث القنوات.

في نهاية اللقاء سجل قداسة البابا كلمة تهنئة للقناة وقياداتها والعاملين فيها بمناسبة العيد الـ ٢٨ متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

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