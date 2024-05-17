ads
الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد "SAT7"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، رامي الهلسة مدير قنوات SAT7 العربية، يرافقه  ماجد منير مدير SAT7 مصر، و أمجد سمير مسؤول العلاقات مع الكنائس بالمركز الإعلامي الإنجيلي SAT7.

تأتي هذه الزيارة بمناسبة مرور ٢٨ سنة على انطلاق القناة، وأشار رامي الهلسة إلى أن رسالة قنوات SAT7 تحرص على تبني القضايا المجتمعية دعمًا للمجتمعات التي يصلها بث القنوات.

في نهاية اللقاء سجل قداسة البابا كلمة تهنئة للقناة وقياداتها والعاملين فيها بمناسبة العيد الـ ٢٨ متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

cf4728ab-1dad-4cac-89d7-6e50b0cb58d9
cf4728ab-1dad-4cac-89d7-6e50b0cb58d9
08215c87-2216-4cc1-84a7-86e95b01bda9
08215c87-2216-4cc1-84a7-86e95b01bda9
قداسة البابا تواضروس الثاني الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي بالقاهرة رامي الهلسة مدير قنوات SAT7 العربية ماجد منير مدير SAT7 مصر أمجد سمير مسؤول العلاقات مع الكنائس بالمركز الإعلامي الإنجيلي SAT7