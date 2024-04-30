هاري كين يقود التشكيل المتوقع لبايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد

يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألمانى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نظيره ريال مدريد، وذلك على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ومن المتوقع أن يخوض بايرن ميوينخ اللقاء، بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي - مين جاي - إيريك داير - جوشوا كيميتش.

خط الوسط: ليون جوريتسكا - لايمار - جمال موسيالا.

خط الهجوم: ليروي ساني - رافائيل جوريرو - هاري كين.



وتأهل فريق بايرن ميونيخ الألمانى إلى دور نصف النهائى، بعد إقصاء أرسنال الإنجليزى بثلاثة أهداف لهدفين فى مجموع لقائى الذهاب والإياب.

فيما تغلب ريال مدريد الإسبانى فى دور الثمانية على مانشستر سيتي الإنجليزى، بـ 4 أهداف مقابل 3 وذلك بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 4/4.

ويأمل فريق بايرن ميونخ الألمانى، فى تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على أفضلية عندما يحل ضيفا على الريال في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب "سانياجو بيرنابيو".

ويسعى فريق بايرن ميونيخ الألمانى، لحصد لقب الشامبيونزليج لإنقاذ موسمه، بعد فشله في التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة منذ 11 عام، وكذلك فشله فى التتويج بكأس ألمانيا.

ويعتبر هذا التأهل هو الحادي والعشرين، الذى يتأهل فيه بايرن ميونخ لنصف النهائى، ويتفوق عليه فقط الريال الذي صعد للدور قبل النهائي للمرة الـ33 في تاريخه.

