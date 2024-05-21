وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة حلوان للآلات والمعدات لمتابعة سير العملية الإنتاجية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة حلوان للآلات والمعدات “مصنع 999 الحربي” لمتابعة سير العملية الإنتاجية.

وحرص الوزير على التواجد في مقر الشركة لمتابعة العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، وتقوم "حلوان للآلات والمعدات" بتوفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة مثل (معدات الميكنة الزراعية، معدات الحفاظ على البيئة، تجهيزات عربات النقل المختلفة، تصنيع قطع الغيار للماكينات العملاقة).

تفقد الوزير "محمد صلاح" خطوط الإنتاج المختلفة ومصنع الجلفنة على الساخن، حيث استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عزت عبد العزيز بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة حلوان للآلات والمعدات ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، والتي من بينها المشروعات الخاصة بتقديم الدعم الصناعي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في ضوء التعاقدات بين الشركة (مصنع 999 الحربي) وعدد من شركات القطاع الخاص لتقديم الدعم الصناعي لمشروع قطار (LRT) من خلال تنفيذ أعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار والتي تعد من أهم مراحل تصنيعه، كما قام السيد الوزير بالإطلاع على خطط التطوير والمشروعات المستقبلية بالشركة.

وخلال تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي للشركة (مصنع 999 الحربي) حرص على التأكد من مدى التزام العاملين بتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية وتحدّث مع العاملين بالشركة عن قُرب للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية، وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي والوطن ككل.

وأكد الوزير، أن تحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لن يتم إلا من خلال المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات والوحدات وذلك لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها وهذا هو الهدف من الزيارات المفاجئة المتكررة للشركات والوحدات التابعة.