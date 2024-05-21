بسبب لهو الأطفال.. أمن الجيزة يسيطر على مشاجرة خلفت 5 مصابين في الطالبية

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على مشاجرة نشبت بين 5 أشخاص أصيبوا جميعا بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بدائرة قسم شرطة الطالبية.

البداية بتلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجرى السيطرة على مشاجرة نشبت بين 5 أشخاص بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال جميعهم مصابين جرى نقلهم إلى المستشفى وسط حراسة مشددة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.