قرار من المحكمة في 8 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحُكم في استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في 8 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة بتهمة لجلسة لجلسة 28 مايو للقرار السابق .

من ناحيه أخرى، كان هانى العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد أقام دعوتين قضائيتين برقم ٤١٤ و ٤١٥ ضد مرتضى منصور يتهمه بسبه وقذفه، وألزمت المحكمة مرتضي منصور بدفع مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه كتعويض.

وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي.