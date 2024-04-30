اليوم عزاء المخرج والسيناريست عصام الشماع بمسجد الشرطة بالدراسة

يقام اليوم الثلاثاء عزاء المخرج الراحل عصام الشماع بمسجد الشرطة بالدراسة - طريق صلاح سالم.

وقد رحل الشماع أمس الاثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ عن عمر يناهز ٦٩ عاما وشيع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه في مقابر الأسرة بالمجاورين في الدراسة.

عصام الشماع من مواليد شهر سبتمبر 1955 وقد درس الطب والجراحة فى جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس عام 1982.

كتب الشماع السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و"راندفو" وأخرج الكثير من الأعمال التليفزيونية منها "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و"قمر 14".

آخر أعمال "الشماع" هو فيلم "الفاجومى" الذى قام بكتابة السيناريو والإخراج له، ويحكى قصة حياة الشاعر المصرى "أحمد فؤاد نجم".