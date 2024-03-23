صحة الدقهلية: 100 ألف سيدة استفادت من خدمات "حقك تنظمي"

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، ان إجمالي عدد المستفيدات من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية والتى تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة خلال الفترة من 18 حتى 28 فبراير الماضى تحت شعار "حقك تنظمي" بلغ 100836 مستفيدة فى كافة مجالات صحة وتنظيم الاسرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية فى تصريحات صحفية، ان الخدمات جرى تقديمها من خلال كافة وحدات الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز الصحية الحضرية ورعاية الأمومة والطفولة ووحدات ومراكز طب الاسرة والعيادات المتنقلة البالغ عددها 29 عيادة بالقري والتوابع،

واضاف مكين، ان الحملة جرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون الكامل للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة وبمشاركة فعالة لعدد من الاجهزة ومؤسسات المجتمع المدني شملت مديرية الشئون الصحية ومديرية أوقاف الدقهلية، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة والهيئة العامة لمحو الأمية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان وادارة بناء وتنمية القرية بالاضافة الى الجمعيات الاهلية وجمعية رجال الاعمال والمستثمرين والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية .

وأكد وكيل وزارة الصحة ان تنفيذ الحملة استهدف تقديم خدمات صحية فى مجال تنظيم الاسرة و تعبئة المجتمع نحو استخدام وسائل تنظيم الاسرةمن خلال الندوات الاعلامية.



و اوضح أن الحملة شارك فيها اخصائى ومساعدي اخصائى النساء والتوليد والمثقفات الصحيات والسكانيات والرائدات الريفيات مشيرا الى ان اجمالى المنتفعات بخدمات تنظيم الاسرة بلغ 51610 منتفعة وتم إجراء كشوفات بالموجات فوق الصوتية سونار لـ 4584 سيدة ومتابعة الحوامل لعدد 2790 سيدة وكشف امراض نسا لعدد 6665 سيدة وتقديم مشورة الوسائل والتوقيت الامثل للحمل من خلال الندوات 26067 سيدة وتعليم وفحص ذاتى للكشف المبكر عن أمراض الثدي 3750 سيدة .

كما جرى الكشف على عدد 26873 امراض باطنة وعدد 39409 أمراض الأطفال.

من جانبه ثمن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية جهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الاجهزة والمؤسسات الأهلية التى شاركت فى تنفيذ الحملة والتى من خلالها حققت الحملة أهدافها المرجوة مؤكدا على بذل المزيد من الجهود من اجل تقديم خدمات متميزة لجميع مواطنى الدقهلية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.