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الأحد 28 أبريل 2024
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فضائيات

مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: الأوروبيون يثمنون المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار

دمار غزة
دمار غزة
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قال عبدالغني العيادي مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إن ازدواجية معايير أوروبا نحو القضية الفلسطينية حساس جدا ويستطيع فتح الباب أمام قراءات عدائية تشجع على الكره والحقد، مشددا على أن أوروبا تقوم بدورها من أجل مساعدة ومساندة الفلسطينيين وحمايتهم وتقرير مصيرهم وبناء وتأسيس دولتهم.

وأضاف في تصريحات على قناة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، اليوم الأحد : "أوروبا تساهم تكتل تساعد كدول سيادية على المستويين الإنساني والدبلوماسي القضية الفلسطينية، ولكن هناك ظروف تعقد من مهامها، لكنها تفعل ما يجب أن تفعله في ظرف جيوسياسي دقيق جدا وهو الحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع: "أوروبا تفعل ذلك في ظل تهديد روسي لأراضي، وهذا التهديد لا يمكن تجاوزه أو التركيز على قضايا خارجية عن التهديد ونسيان منبع التهديد، والأوروبيون يثمنون المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، ويثمنون أي خطوة وأي مجهود لفرض الهدنة ووقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي مستدام للقضية الفلسطينية". 
 

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