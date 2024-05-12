لوجود نزاع قضائي بينهما.. عاطل يتخلص من جاره ويصيب شقيقه في الدقهلية

لقى شخص في العقد الثاني من عمره مصرعه على يد جاره بعدما طعنه بسكين وأصيب شقيقه بطعنة نافذة وذلك على إثر مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة لخلافات بسبب الجيرة بقرية كفر الدكروري مركز نبروه محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي، بوصول شخص يدعى "شهاب .ف.ع.ش"، 17 عامًا، سائق توكتوك، مقيم بقرية كفر الدكروري دائرة المركز، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي، ادعاء تعد من آخر.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرته اتهموا المدعو “محمود م.ع” ، 24 عامًا، لا يعمل، مقيم بذات القرية، بالتعدي على المجني عليه وشقيقه "عمرو" بالضرب بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة وجود نزاع قضائي بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي بقرارمن النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.