أحدهم رد مبلغ 6000 دولار.. تكريم رسمي لعمال شركة نهضة مصر بالإسكندرية

كرمت مديرية عمل الأسكندرية عددا من عمال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لما بذلوه من جهد وعطاء و إتقان و إخلاص في العمل، و تأدية عملهم على أكمل وجه غير مقصرين فيه، تقديراً و عرفاناً من المديرية بأهمية رفع الروح المعنوية لجميع العاملين بالشركة، بحضور قيادات و العاملين بالشركة.

وتضمنت الاحتفالية تكريم العامل عاشور عيد رزق كمثال للأخلاق والأمانة يحتذي به ، وذلك لعثوره علي مبلغ مالي كبير (6000 دولار ) وتسليمه واعادته لصاحبه.

كما نظمت المديرية ندوة توعوية للعاملين المشاركين حول الحقوق والواجبات فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك فى إطار إهتمام المديرية وأجهزتها التابعة بأهمية عمليات التوعية فى تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، من العمال وأصحاب الاعمال بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية ودفع الإقتصاد القومى بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص والجهات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أن تلك الجهود تاتى فى إطار إحتفال الدولة المصرية بعيد العمال ، وكذلك توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها القانون لحماية العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز علاقات العمل المتوازنة بين الطرفين ، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار.

وأكد على دور العمال الهام في تنمية المجتمعات والتي تعتمد على الأيدي العاملة فهم أساس بناء وتعمير المجتمع، و بناة وطن مزدهر ورسم مستقبل مشرق، كما اكد على دور مديرية العمل لرعاية وحماية القوى العاملة.

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