الدورى الإسبانى.. خايمي ماتا يقود خيتافى لمواجهة قادش

أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجهة به نظيره قاديش، فى المباراة التى تجمع بينهما بعد قليل على ملعب "رامون دي كارانزا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق خيتافى كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.

خط الدفاع: خوسيه انخيل كارمونا ، دجيني داكونام، جاستون ألفاريز، دييغو ريكو، فابريسيو انجيليري.

خط الوسط: ماسون جرينوود، خيسوس سانتياجو، لويس مييا، نيمانيا ماكسيموفيتش.

خط الهجوم: خايمي ماتا.



ويحتل فريق خيتافى المركز العاشر برصيد 43 نقطة، بينما يقع فريق قادش فى المركز الـ 18 برصيد 26 نقطة.

