الكشف على 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجانى بالمنيا (صور)

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 889 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية الفرجانى بمركز بنى مزار على مدار يومي 3 و4 يونية الجارى، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين في أماكنهم.



من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 158 حالة جراحة، و321 حالة أطفال، و 178 باطنة، و 45 نساء،و 43 أسنان، و 99 جلدية، 45 تنظيم أسرة، وإجراء 155 تحليلاً متنوعاً، و3 حالات أشعة عادية، 85 كشف مبكر للضغط والسكر ، وتحويل للمستشفى 13 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لـ 75 متردداً

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