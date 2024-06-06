زي النهاردة.. الملك فؤاد يفتتح كوبري "الخديو إسماعيل"

تمر علينا اليوم الخميس الموافق ٦ يونيو، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية المهمة ونقدم لكم أبرزها:

في عام 1664 - تغيير اسم المستعمرة الهولندية نيوأمستردام الموجودة على الساحل الغربي من المحيط الأطلسي إلى نيويورك.

وفي عام 1809 - صدور الدستور الحديث للسويد الذي يجعل منها ملكية دستورية، وقد جاء هذا الدستور بعد هزيمة السويد في الحرب ضد الإمبراطورية الروسية والتي انتهت بتنازل السويد عن فنلندا لصالح روسيا.

وفي عام 1919 - الفنلنديون يقررون إنهاء أكثر من قرنين من السيادة الروسية على بلادهم بالحصول على الاستقلال التام بعد الاستقلال الجزئي الذي حصلت عليه في بداية القرن العشرين.

وفي عام 1925 - تأسيس مؤسسة كرايسلر العملاقة للسيارات.

في عام 1933 -الملك فؤاد يفتتح كوبري الخديو إسماعيل “قصر النيل” فيما بعد.

في عام 1933: افتتاح أول سينما للسيارات في ولاية نيوجيرسي.

1944 - إنزال قوات الحلفاء على شواطئ نورمندي الفرنسية وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

في عام1976 - اندلاع اضطرابات سويتو في جمهورية جنوب إفريقيا.

وعام 1984 - الجيش الهندي اقتحم المعبد الذهبي بمدينة «أرميتسار» أقدس مقدسات السيخ لتطهيره من المتمردين الذين هربو إليه في عملية عرفت باسم النجمة الزرقاء مما أدى إلى انتقام السيخ بعدها بأربع أشهر باغتيال رئيسة الحكومة أنديرا غاندي.

في عام2015 نادي برشلونة الإسباني فاز بدوري أبطال أوروبا لعام 2015 بعد تغلبه على يوفينتوس الإيطالي بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في برلين.

في عام 2023 - تدمير سد كاخوفكا الواقع على نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون بأوكرانيا، وأسفر عنه حدوث فيضاناتٍ واسعة أدت إلى إخلاء العديد من القرى والبلدات.