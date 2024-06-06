ضبط طن محسن زراعى مجهول المصدر بحملة تموينية في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حملات تموينية علي الأسواق في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينيه بمتابعة سمير البلكيمي، وكيل المديرية.

وأسفرت الحملات بمركز بدر تم ضبط 200 لتر بنزين تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء وطن محسن زراعى مجهول المصدر بالإضافة لتحرير 20 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركز إيتاى البارود تم ضبط مخبز تصرف فى 10 شكائر دقيق بلدى مدعم و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 15 محضر لعدم نظافة أدوات العجين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.