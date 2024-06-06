محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة السادات ومديرية الشئون الصحية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات ومديرية الشئون الصحية بشأن تدريب طلاب الجامعة من كليات الطب والتمريض بمستشفي السادات المركزى بما يساهم في إعداد كوادر طبية مميزة ورفع كفاءة وصقل مهارات العاملين فى المجال الصحى لخدمة أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات ، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور خالد جعفر نائب رئيس جامعة السادات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام إسماعيل منسق بروتوكولات التعاون بين الجامعة ووزارة الصحة ، والدكتور عماد زكريا أمين عام الجامعة .

ويتضمن البروتوكول قيام جامعة السادات بالاستفادة من الخدمات التدريبية العلاجية والتقنيات الطبية بمستشفي السادات المركزى والمستشفيات الأخري فى تدريب طلاب كليات الطب والتمريض بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وذلك من خلال طاقم من أعضاء هيئة التدريس وبالتنسيق مع مديري المستشفيات وقسم الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن البروتوكول يشترط أن يتمتع أعضاء هيئة التدريس بالكفاءة والخبرة اللازمة وذلك لتقديم المشورة في سبل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومراجعة بروتوكولات العلاج والسياسات العلاجية طبقا لأحدث المعايير، فضلا عن تقديم المشورة بالنسبة لقوائم التجهيزات بمستشفي السادات المركزى والمستشفيات الأخري بما يتفق مع متطلبات التدريب ، وتنفيذ الخطط التدريبية للزمالة المصرية، والمساهمة فى إعداد جداول تشغيل الخدمات الطبية الاكلينيكية الخاصة بتدريب الطلاب وخدمات التعليم الطبي المهنى مع مراعاة عدم المساس بخصوصية وحقوق المرضي.

من جانبها ثمنت الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات جهود محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على تقديم الدعم الكامل لخطط الجامعة والنهوض بمشروعاتها المستقبلية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والطبية.

كما أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة على أهمية البروتوكول ودوره فى تدريب الطلبة على أرض الواقع بما يساعد فى إعداد كوادر مؤهلة وتحسين مستوى الخدمات الصحية .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين الجامعة ومديرية الشئون الصحية وإقامة العديد من المستشفيات والمنشأت الصحية بمختلف أرجاء المحافظة بما يساهم فى تقديم خدمات علاجية مميزة للمرضي وتوفير حياة كريمة لهم وفقا لرؤية مصر 2030.

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