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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله: تدمير جزء من ثكنة برانيت ووقوع خسائر مؤكدة

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، اليوم الخميس أنه دمر جزء من ثكنة برانيت شمال إسرائيل وأوقع خسائر بتموضعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيطها.

وأوضح حزب الله في بيان أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في عيترون، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات الجنود في ‏محيطها بصواريخ فلق 1، وأصابوها إصابةً مباشرةً؛ ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر ‏مؤكدة فيها".

وأطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء تهديدات خطيرة ضد لبنان، حيث أعلن أنه يمكن القيام بعملية كبيرة إلى جانب حشد 350 ألف جندي على الحدود اللبنانية. 

ثكنة برانيت الاسرائيلية برانيت