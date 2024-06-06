السبت.. تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان لعام 2024

ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الثقافية" حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024، وذلك يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024.

وذلك انطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كل طوائف المجتمع، ولما للدراما التليفزيونية من دور مهم فى تشكيل الوعى بما يؤثر على هذه الثقافة سلباً أو إيجاباً.

حيث قد تم تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا ، عضو المجلس.

واختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى، وعضوية كلٍ من الأب بطرس دانيال ، الناقد الفنى أندرو محسن ، الإعلامى عمرو خفاجه، الناقد الأدبى سيد محمود، الكاتبة داليا شمس، الكاتبة أمينة خيرى .

هذا وسوف يتم تكريم أبطال فيلم "رَفعت عينى للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته بمسابقه أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77 وذلك لما يمثله من دور فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.