رئيس حزب الوفد: مصر مقصد الأمان بالوحي الإلهي وأولى الحضارات ومهبط الديانات

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، أن الاحتفال بذكرى قدوم العائلة المقدسة إلى مصر له العديد من الدلالات وتؤكد وحدة عنصري الأمة، وتؤكد الوحدة الوطنية التي يرفع شعارها الحزب.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي ينظمها حزب الوفد تحت عنوان "مبارك شعبي مصر" إحياءً لذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن مصر مقصد الأمان بالوحي الإلهي وذلك بعد أن أوحى الله عز وجل إلى يوسف النجار أن يأخذ العائلة المقدسة من فلسطين إلى أرض مصر للحفاظ على سلامة السيد المسيح من بطش الإمبراطور الروماني في رحلة استغرقت ثلاث سنوات ونصف.

وتابع: "وهذه الرحلة لها معني وتكريم لمصر وتأكيد على أن مصر هي واحة الأمان، ومصر هي المكان الذي كلّم فيه الله نبيه موسى بشكل مباشر و مصر هي البلد التي استقبلت سيدنا عيسى وأمة، لذلك يجب أن نفتخر بوطننا".

وقال رئيس حزب الوفد، يجب أن نقدر التكريم الإلهي لأرض مصر، ونهتم بوطننا من خلال القيام بواجبنا وأن يحسن الجميع العمل فستعود مصر لمكانها الطبيعي بين الدول لأنها أولى الحضارات ومهبط الديانات.