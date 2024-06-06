تصفيات آسيا لمونديال 2026.. تشكيل هجومي متوقع للسعودية لمواجهة باكستان

يبحث المنتخب السعودى عندما يحل ضيفًا فى مواجهة نظيره باكستان، فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، عن التأهل للمرحلة المقبلة من التصفيات.



التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي لاجامي - علي البليهي - متعب الحربي.

خط الوسط: فيصل الغامدي، محمد كنو، سامي النجعي.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، فراس البريكان، سالم الدوسري.



ويسعى الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفنى للمنتخب السعودى الدفع بالقوة الضاربة منذ بداية المباراة، بهدف تسجيل هدف مبكر، يسهل عليه مهمة الفوز.

ويغيب عن قائمة المنتخب السعودي، كلا من أيمن يحيى الذي غادر المعسكر بسبب الإصابة، بالإضافة إلى المدافع حسان تمبكتي بداعي الإصابة أيضًا.

وتعتبر تلك المباراة من مواجهات قمة الجولة الخامسة فى المجموعة السابعة، بين السعودية وباكستان ضمن منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

الآخضر يبحث عن التأهل



ويبحث الأخضر فى تلك المباراة، عن حسم تأهله عن المجموعة للمرحلة المقبلة من التصفيات، كما أن له أفضلية كبيرة على منافسه، بعدما تغلب ذهابًا على باكستان برباعية نظيفة.

ويسعى روبرتو مانشيني المدير الفنى للمنتخب السعودى، عن استعادة ثقة الجماهير بعد الخروج المخيب من ثمن نهائي كأس آسيا الأخيرة، بالخسارة أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 2-4.

ويحتل المنتخب السعودى صدارة ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الانتصار على باكستان برباعية نظيفة، وعلى الأردن بثنائية نظيفة، وطاجيكستان بهدف دون رد ذهابًا، ثم التعادل أياباً بهدف لكل فريق.

بينما يدخل المنتخب الباكستانى اللقاء بدون اى نقاط، بعدما تعرض للهزيمة فى الـ 4 جولات الماضية.

